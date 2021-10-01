Возраст 440 тыс. граждан Азербайджана превышает 70 лет

В соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году в связи с защитой пожилых людей, 1 октября ежегодно отмечается в мире, в том числе в Азербайджане, как Международный день пожилых людей.

В соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году в связи с защитой пожилых людей, 1 октября ежегодно отмечается в мире, в том числе в Азербайджане, как Международный день пожилых людей.

Как сообщает Report, согласно закону "О социальном обслуживании", лица, достигшие 70 лет, считаются пожилыми. В настоящее время в стране насчитывается около 440 тыс. граждан старше 70 лет.

В период пандемии Министерство труда и социальной защиты оказало социальные услуги 15 тысячам одиноким пожилым людям и инвалидам на дому, более тысячи гражданам оказаны услуги в учреждениях социального обслуживания. В настоящее время Агентство социального обслуживания при министерстве обеспечивает всех одиноких пожилых людей и инвалидов необходимыми социально-бытовыми услугами на дому.