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Возраст 440 тыс. граждан Азербайджана превышает 70 лет

Возраст 440 тыс. граждан Азербайджана превышает 70 лет В соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году в связи с защитой пожилых людей, 1 октября ежегодно отмечается в мире, в том числе в Азербайджане, как Международный день пожилых людей.
Социальная защита
1 октября 2021 г. 14:38
Возраст 440 тыс. граждан Азербайджана превышает 70 лет

В соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году в связи с защитой пожилых людей, 1 октября ежегодно отмечается в мире, в том числе в Азербайджане, как Международный день пожилых людей.

Как сообщает Report, согласно закону "О социальном обслуживании", лица, достигшие 70 лет, считаются пожилыми. В настоящее время в стране насчитывается около 440 тыс. граждан старше 70 лет.

В период пандемии Министерство труда и социальной защиты оказало социальные услуги 15 тысячам одиноким пожилым людям и инвалидам на дому, более тысячи гражданам оказаны услуги в учреждениях социального обслуживания. В настоящее время Агентство социального обслуживания при министерстве обеспечивает всех одиноких пожилых людей и инвалидов необходимыми социально-бытовыми услугами на дому.

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Версия на английском языке Azerbaijan has 440,000 citizens aged over 70
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının 440 min nəfərinin yaşı 70-dən çoxdur

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