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Воспитывающие ребенка с инвалидностью отцы-одиночки выйдут на пенсию раньше

Воспитывающие ребенка с инвалидностью отцы-одиночки выйдут на пенсию раньше В Азербайджане отцам, в связи с уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, будет предоставлено право выхода на пенсию на 5 лет раньше.
Социальная защита
16 апреля 2022 г. 22:07
Воспитывающие ребенка с инвалидностью отцы-одиночки выйдут на пенсию раньше

В Азербайджане отцам, в связи с уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, будет предоставлено право выхода на пенсию на 5 лет раньше.

Как передает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон «О трудовых пенсиях».

Предусматривается предоставление права на досрочную пенсию на 5 лет отцам, воспитывающим в одиночку ребенка младше 8-летнего возраста с ограниченными возможностями здоровья, в связи с кончиной матери или расторжением брака, либо лишением матери родительских прав до заключения очередного брака.

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Версия на азербайджанском языке Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını təkbaşına böyüdən atalar 5 il pensiyaya tez çıxacaq

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