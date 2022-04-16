Воспитывающие ребенка с инвалидностью отцы-одиночки выйдут на пенсию раньше

В Азербайджане отцам, в связи с уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, будет предоставлено право выхода на пенсию на 5 лет раньше.

В Азербайджане отцам, в связи с уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, будет предоставлено право выхода на пенсию на 5 лет раньше.

Как передает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон «О трудовых пенсиях».

Предусматривается предоставление права на досрочную пенсию на 5 лет отцам, воспитывающим в одиночку ребенка младше 8-летнего возраста с ограниченными возможностями здоровья, в связи с кончиной матери или расторжением брака, либо лишением матери родительских прав до заключения очередного брака.