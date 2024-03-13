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Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию

Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию Право досрочного выхода на пенсию получат женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста потерявшего обоих родителей ребенка.
Социальная защита
13 марта 2024 г. 16:35
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию

Право досрочного выхода на пенсию получат женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста потерявшего обоих родителей ребенка.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "О трудовых пенсиях", который обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Подробную информацию о проекте представил заведующий отделом социального законодательства аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев.

Он отметил, что на практике отсутствие электронной базы данных, подтверждающей тот факт, что лица, имеющие право на льготную трудовую пенсию по возрасту, воспитывали своих детей до восьмилетнего возраста, не позволяет автоматизировать данную услугу. Принятие поправки позволит устранить это препятствие и указанным лицам пенсия будет назначаться автоматически.

Еще одна поправка позволит устранить случаи злоупотреблений в этой области. Согласно действующей редакции статьи 8.1 закона, если при усыновлении и (или) взятии на попечение детей, помимо собственных, и воспитании их до восьмилетнего возраста, число детей вместе с собственными составляет 5 и более, эти матери считаются многодетными и получают право на досрочный выход на пенсию. Подобные ситуации могут привести к злоупотреблениям. Например, если у женщины трое или четверо детей, она может усыновить детей (родители которых живы) своих близких родственников или других людей и тем самым получить право выхода на пенсию раньше пенсионного возраста.

Таким образом, с принятием поправки право досрочного выхода на пенсию будут иметь только женщины, усыновившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста ребенка, потерявшего обоих родителей или лишенного родительской опеки, а также лица с детьми с установленной инвалидностью. Это позволит обеспечить семейную опеку детям, которые действительно нуждаются в ней.

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Версия на азербайджанском языке Yalnız valideynlərini itirən uşağı övladlığa götürən qadınlar pensiyaya tez çıxa biləcək

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