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    Воспитанники детских домов в 30 регионах России получили рождественские подарки от Лейлы Алиевой

    Руководитель Российского представительства Фонда Гейдара Алиева поздравила детей с Новым годoм и Рождеством

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Руководитель Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила детей с Новым годoм и Рождеством. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Фонда, по инициативе Лейлы Алиевой сотрудники представительства Фонда передали 1000 книг и сладости в Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя в Москве для детей из малообеспеченных семей и учащихся воскресной школы.

    В праздничные дни от имени главы представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейлы Алиевой воспитанники детских домов в тридцати регионах России также получили рождественские подарки. 

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