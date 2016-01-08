Воспитанники детских домов в 30 регионах России получили рождественские подарки от Лейлы Алиевой

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Руководитель Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила детей с Новым годoм и Рождеством. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Фонда, по инициативе Лейлы Алиевой сотрудники представительства Фонда передали 1000 книг и сладости в Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя в Москве для детей из малообеспеченных семей и учащихся воскресной школы.

В праздничные дни от имени главы представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейлы Алиевой воспитанники детских домов в тридцати регионах России также получили рождественские подарки.