Воспитанникам детского приюта Москвы рассказали об АДР

Москва. 22 мая. REPORT.AZ/ В канун 99-летия образования Азербайджанской Демократической Республики представители Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан посетили Центр содействия семейному воспитанию "Кунцевский", сообщает российское бюро Report.

Уже в приюте был организован праздник для детей-инвалидов, посвященный 99-летию АДР. Представитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, директор Московского международного центра мультикультурализма Наталья Красовская рассказала детям о древней истории, национальных традициях и культуре азербайджанского народа.

Перед зрителями выступили воспитанники детской школы "Маяк" при Центре азербайджанско-русской культуры и солидарности. Прозвучали песни из репертуара Муслима Магомаева и Рашида Бейбутова, стихи великого азербайджанского поэта Самеда Вургуна.

Замдиректора Центра содействия семейному воспитанию "Кунцевский" Светлана Матей поведала о том, что за годы работы Центра сюда приезжали с благотворительными программами представители различных национальных культур – от сербов до бурятов.

"Дети очень тепло воспринимают всё новое. Не имея возможности самим путешествовать по свету, они рады любому соприкосновению с другим миром, находящимся за стенами нашего Центра", - отметила она.

После зажигательных национальных танцев детей-инвалидов угостили восточными сладостями.