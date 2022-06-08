В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды

Война России в Украине вызвала очередной кризис.

Война России в Украине вызвала очередной кризис.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, артиллерийский огонь российской армии разрушил систему водоснабжения в Николаеве, одном из ключевых районов фронта на юге Украины. Жители вынуждены отстаивать длинные очереди за водой, которая доставляется из других регионов. В то же время оккупация российской армией соседнего Херсона затруднила поиск дополнительного источника воды.

Как сообщил Report директор ГКП "Николаевводоканал" Борис Дуденко, трубопровод, обеспечивающий водой Николаев из реки Днепр, был поврежден во время боев 12 апреля:

"К сожалению, город с полумиллионным населением оставался без воды около 20-22 дней. Соответственно, канализация в этот период не работала. Ущерб оценили примерно в 20 миллионов гривен (1,1 миллиона манатов – ред.). Ущерб населению и системе нельзя измерить деньгами, потому что вода это жизнь и ее отсутствие означает отсутствие жизни. Для решения данной проблемы провели воду из реки Южный Бук, вернее из места, где река впадает в Черное море. Когда ветер дует с моря, наши системы не в состоянии очистить от соли и сделать воду питьевой. Поэтому было принято решение использовать эту воду для удовлетворения санитарных нужд населения. Также мы работаем с научными центрами. С их помощью надеемся найти новый источник воды для снабжения города Николаева питьевой водой."

По его словам, достаточно хорошо очистить воду от бактериологического загрязнения невозможно: "После очистки вода соответствует бактериологическим требованиям, но не соответствует требованиям химического анализа. Поэтому эту воду нельзя использовать для питья или приготовления пищи - только в санитарных целях. В настоящее время у нас нет доступа к районам, где повреждены трубопроводы. Эти районы сейчас находятся в районах активных боевых действий, которые мы называем "серой зоной". Если мы сможем освободить оккупированные территории, водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки. Придется искать альтернативные источники водоснабжения города. Это сложная задача, так как город Николаев расположен в бассейне двух рек, но имеющиеся технологии не позволяют очищать воду этих рек до питьевой воды".

Местный депутат Рамиль Агабеков, занимающийся обеспечением Николаева питьевой водой в связи с нынешним кризисом, сообщил восточноевропейскому бюро Report, что ежедневная потребность города составляет около 40 тысяч кубометров воды.

"После того, как был поврежден водопровод до Николаева, мы сделали все возможное, чтобы обеспечить город и людей водой. В Николаев подвозили воду из Одессы, Киева, Львова и других городов. Во все районы города доставляли воду. Правда, сейчас ситуация лучше, чем раньше, потому что город теперь снабжается технической водой, что снижает потребность в хозяйственно-питьевой воде. Нас поддержала вся Украина. Лично я привез 3 500 тонн воды. Мы продолжаем снабжать водой многие регионы. Но повторюсь, что ситуация значительно улучшилась. В настоящее время мы обеспечиваем только население питьевой водой", - добавил он.