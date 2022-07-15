Военный эксперт: К вопросу с ветеранами следует подходить комплексно

"Сегодня самыми уважаемыми представителями азербайджанского общества являются участники и ветераны Отечественной войны. Независимо от победы или проигрыша война приводит к серьезным последствиям. Порой полученные психологические травмы приводят к более се

"Сегодня самыми уважаемыми представителями азербайджанского общества являются участники и ветераны Отечественной войны. Независимо от победы или проигрыша война приводит к серьезным последствиям. Порой полученные психологические травмы приводят к более серьезным последствиям, чем раны от пуль, осколков".

Об этом Report заявил полковник запаса, ветеран Карабахской войны и Вооруженных сил, военный эксперт Шаир Рамалданов.

Он отметил, что психологические травмы могут оставаться неизлеченными долгие годы:

"В стране, ведущей войну, участники получают травмы, т.е. это наблюдалось всегда. Среди получивших психологическую травму участников войны немало совершающих суицид. В Азербайджане тоже были такие случаи как во время Первой, так и во время Второй Карабахской войны. Такие психологические травмы обычно проявляются спустя год после войны. Самоубийство гази, ветеранов, разумеется, беспокоит общество. Об этом должны думать соответствующие лица, структуры".

По мнению Ш.Рамалданова, одна из основных причин самоубийств в том, что участники войны остаются без заботы.

"Порой какая-то фраза может обидеть людей из этой категории, подтолкнуть их к самоубийству. Однако это носит не массовый, а индивидуальный характер. Поэтому к вопросу следует подходить комплексно, учитывать все нюансы, даже ситуацию в семье. Важно участие общества в решении этой проблемы. Гази и ветераны должны постоянно быть окружены вниманием и заботой. Все, в том числе госорганы, должны относиться к ним с вниманием. Самое важное - отношение".

По словам военного эксперта, еще один важный вопрос – просвещение:

"В СМИ следует отводить большое место этому вопросу, мнению экспертов. Гази должны точно знать свои права. Если на вопросы гази и ветеранов ответят верно и обстоятельно, беспокоящие их вопросы сократятся. Конечно, каждый гражданин Азербайджана должен внимательно относиться к участникам войны. Это очень важно. Одним словом, общество должны беречь своих ветеранов".