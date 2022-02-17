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Военнослужащим МВД и Внутренних войск присвоено звание "Ветеран войны", назначена президентская пенсия

Военнослужащим МВД и Внутренних войск присвоено звание "Ветеран войны", назначена президентская пенсия В рамках реализации распоряжения президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года, военнослужащим Министерства внутренних дел, в том числе Внутренних войск министерства, присвоено звание "Ветеран войны".
Социальная защита
17 февраля 2022 г. 12:04
Военнослужащим МВД и Внутренних войск присвоено звание Ветеран войны, назначена президентская пенсия

В рамках реализации распоряжения президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года, военнослужащим Министерства внутренних дел, в том числе Внутренних войск министерства, присвоено звание "Ветеран войны".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что на основании списка, согласованного с Кабинетом Министров, информация о лицах, получивших звание "Ветеран войны", была включена в подсистему "Победа" министерства. После этого министерство назначило им ежемесячную пенсию президента Азербайджанской Республики (80 манатов). Пенсия была назначена в автоматизированном порядке через электронную систему, без обращений и представления каких-либо документов. Пенсия была назначена с 1 января 2022 года и выплачивается с этого времени.

Напомним, что согласно распоряжению главы государства, с 1 января 2022 года в порядке, предусмотренном законом "О ветеранах" и на основании категорий, установленных Кабмином обеспечивается присвоение лицам, принимавшим участие в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, звания "Ветеран войны" с вручением удостоверения "Ветеран войны Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке DİN və Daxili Qoşunlar üzrə hərbi qulluqçulara “Müharibə veteranı” adı verilib, Prezident təqaüdü təyin edilib

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