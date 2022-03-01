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Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"

Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны" В рамках исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года началось присвоение звания “Ветеран войны” военнослужащим Министерства обороны, участвовавшим в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 с
Социальная защита
1 марта 2022 г. 16:12
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны

В рамках исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года началось присвоение звания “Ветеран войны” военнослужащим Министерства обороны, участвовавшим в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, военнослужащим министерства присвоено звание "Ветеран войны“ и назначена президентская пенсия.

При назначении ежемесячной президентской пенсии ветерану войны на указанный номер телефона приходит СМС о том, в каком банке можно получить пенсионную карту.

На основании представленных документов и поступивших обращений имена 76000 человек, принимавших участие в боях, уже включены в портал через подсистему “Зафар”. Проверяются данные об участии в боях 12616 человек, уточняется точность записей".

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərinə “Müharibə veteranı” adı verilib, Prezident təqaüdü təyin edilib

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