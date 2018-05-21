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    Во всех центрах ASAN xidmət начинается регистрация по месту пребывания иностранцев

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня регистрация по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, параллельно с региональными управлениями Государственной миграционной службы (ГМС), наряду с городами Баку и Сумгайыт, будет осуществляться во всех действующих в стране центрах ASAN xidmət.

    Как сообщили Report в ГМС, регистрация по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства в центрах ASAN xidmət осуществляется на основе исполнения Меморандума взаимопонимания, подписанного 17 мая этого года между Государственной миграционной службой и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

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