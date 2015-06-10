Во время Евроигр центры "ASAN xidmət" будут работать по специальному графику

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Расположенные в Баку и находящиеся в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики центры "ASAN xidmət" за время I Европейских игр будут работать в специальном режиме.

Как сообщили Report из госагентства, в период с 12-го по 28-ое июня граждане смогут воспользоваться услугами центров "ASAN xidmət" с 9:00 до 15:00. В эти дни центры будут работать без обеденного перерыва.

Отметим, изменения в рабочий график центров "ASAN xidmət" были внесены в связи с I Европейскими играми. Они преследуют целью обеспечить беспрепятственное и безопасное передвижение общественного транспорта.