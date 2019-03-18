Внук обратившейся к президенту Азербайджана жительницы Агсу завтра будет прооперирован в Стамбуле

Операцию на глаза жителю города Агсу Заману Мурадову 1990 г.р., который по поручению президента Ильхама Алиева с этой целью был направлен в Турцию, проведут завтра - 19 марта.

Об этом Report сообщил сам Заман Мурадов.

Он отметил, что был обследован в расположенной в городе Стамбул клинике Liv Hospital, где выяснилось, что у него глазное давление: "После обследования врачи сказали, что предстоит тяжелая операция. Также в случае необходимости возможно проведение повторной операции. Поэтому у меня спросили согласен ли я на проведение операции. Естественно, я согласился. Завтра я уже буду в операционной. Надеюсь, что все будет хорошо и я вернусь к здоровой жизни. Выражаю безграничную признательность главе государства".

Напомним, что в ходе своего визита в Агсу президент Ильхам Алиев ознакомился с работами в построенном для семьи Хаджар Замановой трехкомнатном доме по улице Фирдовси. Тогда Х.Заманова сообщила президенту, что ее внук Мурад Заманов нуждается в операции на глазах. Глава государства сказал, что даст в связи с этим поручение Фонду Гейдара Алиева.