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    Внесены изменения в рабочий график центров ASAN xidmət

    Целью изменений является оптимизация службы в центрах

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Учитывая большое количество обращений граждан в первой половине дня в конце недели, внесены изменения в рабочий график центров ASAN xidmət.

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

    По информации, целью изменений является оптимизация службы в центрах, а также необходимость проведения профилактических работ. 

    Так, впредь центры ASAN xidmət в воскресенье будут работать с 10.00 до 14.00, а в центре ASAN Kommunal воскресенье будет нерабочим днем. 

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