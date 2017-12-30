Внесены изменения в правила представляемых документов для получения социальных пособий, пенсий и компенсаций

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в "правила оформления, рассмотрения и содержания представляемых документов для получения социальных пособий, пенсий и компенсаций.”

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Документы, представляемые для получения пособия по безработице для плательщиков социального страхования и лиц, не имеющих права на трудовую пенсию со стороны городских, районных центров соцзащиты населения государственной службы социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджан, а также социальных пособий для лиц, проживающих на постоянной основе, на территории Азербайджана и не имеющих гражданства, и иностранцев (пожизненное пособие для госслужащих), для определения пенсий, выплачиваемых от имени президента Азербайджана и компенсаций для отдельных категорий лиц, изъяты из правил оформления, рассмотрения и содержания.

Отменено регулирование оформления, рассмотрения и содержания документов, представляемых для определения пособия по безработице “правилами выплаты и подсчета пособий по безработице”, утвержденного решением кабинетом министров от 2002 года.

Решение вступает в силу первого января 2018 года.