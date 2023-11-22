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Внесены изменения в порядок перерасчета трудовых пенсий

Внесены изменения в порядок перерасчета трудовых пенсий Внесены изменения в порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий.
Социальная защита
22 ноября 2023 г. 13:37
Внесены изменения в порядок перерасчета трудовых пенсий

Внесены изменения в порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, при возникновении необходимости одновременного проведения расчетов, связанных с доведением трудовой пенсии до установленного законом минимума, ее индексацией и включением в состав трудовой пенсии материальной помощи (если она была выплачена в предыдущем году), эти расчеты будут производиться в следующей последовательности:

1. Трудовая пенсия доводится до минимума;

2. Часть материальной помощи (если она была выплачена в предыдущем году), приходящаяся на месяц, включается в состав трудовой пенсии;

3. Трудовая пенсия индексируется.

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