Внесены изменения в порядок перерасчета трудовых пенсий

Внесены изменения в порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, при возникновении необходимости одновременного проведения расчетов, связанных с доведением трудовой пенсии до установленного законом минимума, ее индексацией и включением в состав трудовой пенсии материальной помощи (если она была выплачена в предыдущем году), эти расчеты будут производиться в следующей последовательности:
1. Трудовая пенсия доводится до минимума;
2. Часть материальной помощи (если она была выплачена в предыдущем году), приходящаяся на месяц, включается в состав трудовой пенсии;
3. Трудовая пенсия индексируется.