Внесены изменения в порядок перерасчета трудовых пенсий

Внесены изменения в порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий.

Внесены изменения в порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, при возникновении необходимости одновременного проведения расчетов, связанных с доведением трудовой пенсии до установленного законом минимума, ее индексацией и включением в состав трудовой пенсии материальной помощи (если она была выплачена в предыдущем году), эти расчеты будут производиться в следующей последовательности:

1. Трудовая пенсия доводится до минимума;

2. Часть материальной помощи (если она была выплачена в предыдущем году), приходящаяся на месяц, включается в состав трудовой пенсии;

3. Трудовая пенсия индексируется.