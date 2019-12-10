Городские власти начали расследование по факту избиения несовершеннолетних в Баку

Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, Исполнительной властью города Баку и правоохранительными органами Азербайджана проводятся расследования по факту насилия в отношении несовершеннолетних детей со стороны их отца и мачехи в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова на мероприятии, посвященном 10 декабря - Международному дню прав человека.

По ее словам, жестокое обращение с детьми со стороны мачехи и отца в Сабунчинском районе является ужасным событием: "Нарушения прав человека начинаются с семьи. Защита права человека - не только долг государства, но и каждого гражданина. Мы не можем пренебрежительно относиться к событиям, которые происходят вокруг нас. Если где-то по соседству совершается насилие, мы должны обязательно реагировать на это".