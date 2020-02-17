Вынужденным переселенцам из двух общежитий Баку предоставят квартиры в Гобу

В течение этого года Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев переселит в новые поселки вынужденных переселенцев, разместившихся в общежитиях нескольких столичных университетов.

Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель Аппарата Госкомитета Эльдар Зейналов.

По его словам, переселение будет осуществлено согласно "Дорожной карте", подготовленной Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев: "Процесс расселения в новых поселках вынужденных переселенцев, ныне проживающих в общежитиях, санаториях, детсадах, школах, поликлиниках и недостроенных постройках, завершится до 2024 года. В общей сложности разместят 23 850 семей, что составляет около 85 000 человек".

Также Э.Зейналов отметил, что в этом году планируется переселение вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях Азербайджанского университета архитектуры и строительства и Азербайджанского технического университета на территории Ясамальского района Баку": "В этих общежитиях живут около 1200 семей вынужденных переселенцев, которых намечается переселить в комплекс, построенный в поселке Гобу".