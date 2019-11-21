Выделены средства на строительство нового центра "ASAN xidmət" в Сумгайыте

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству нового центра ASAN xidmət в городе Сумгайыт.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства нового центра "ASAN xidmət" в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики первоначально выделено 1 млн манатов.