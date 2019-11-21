 Наверх

Выделены средства на строительство нового центра "ASAN xidmət" в Сумгайыте

Выделены средства на строительство центра "ASAN xidmət" в Сумгайыте

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству нового центра ASAN xidmət в городе Сумгайыт.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства нового центра "ASAN xidmət" в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики первоначально выделено 1 млн манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!