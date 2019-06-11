Выделены средства на подготовку документации для строительства здания для людей с ограниченным зрением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении уменьшенной части средств, указанных в пункте 1.63 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях подготовки проектно-сметной документации многоквартирного здания, которое будет построено в городе Баку для лиц, являющихся инвалидами по зрению, из суммы, указанной в пункте 1.63 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, выделить Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 300,0 (триста) тысяч манатов.



Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части распоряжения. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.