Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома номер 2 в Баку.

Как сообщает Report cо ссылкой на Фонд, в ходе теплой беседы за совместным с детьми обедом Лейла Алиева рассказала об их успешном завершении учебного года и поинтересовалась программой организации их досуга в период предстоящего летнего отдыха.

Отметим, что детский дом номер 2 является одним из учреждений, постоянно посещаемых Фондом Гейдара Алиева. На встрече, прошедшей в этот раз за пределами детского дома, была также организована развлекательная программа для детей. Лейла Алиева станцевала вместе с детьми, сфотографировалась с ними на память.