Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила ряд детских домов и школ-интернатов в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report, Л.Алиева посетила детский дом №13 для сирот и детей, лишенных родительского попечения. В ходе визита она была проинформирована о том, что в специализированном психоневрологическом детском заведении воспитываются более 60 детей. Среди них есть младенцы с детским церебральным параличом, с отставанием в физическом и умственном развитии, а также здоровые дети, лишенные родительского попечения по различным причинам.

Больные дети после четырех лет специального лечения усыновляются или переводятся в школы-интернаты. Здесь созданы все условия для организации лечения, воспитания и проведения рационального досуга детей. В то же время, организуется лечение больных детей в самых передовых медицинских учреждениях России.

В ходе встречи Л.Алиевой была подарена книга "Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на развитие детей в домах ребенка".

Л.Алиева также ознакомилась с кабинетами массажа, инфракрасной сауны, соляной пещеры, бассейном и комнатой игр. От имени Фонда Гейдара Алиева детскому дому были подарены игрушки.

Затем Л.Алиева побывала в Центре №31 для сирот и детей, лишенных родительского попечения. Данный центр был создан в 1957 году в поселке Ушково как дошкольный детский дом. Позже, после перенесения северной столицы России в Московский район, детский дом начал функционировать как центр. В Центре, где воспитываются около семидесяти сирот и детей, лишенных родительского попечения, есть бассейн и комната для занятий по различным кружкам. Дети проходят регулярный медицинский осмотр, принимаются меры для их дальнейшей социальной адаптации в самостоятельную жизнь. 6 воспитателей, работающих в Центре, являются воспитанниками этого учреждения.

В ходе визита дети подарили Л.Алиевой работы, сделанные своими руками. В свою очередь, от имени Фонда Гейдара Алиева Центру было подарено компьютерное оборудование.

Л.Алиева побывала также в школе-интернате и детском доме №1 имени К.Грота для незрячих и слабовидящих детей. История школы-интерната начинается со школы для потерявших зрение мальчиков, открытой впервые в России в 1881 году известным общественным деятелем Константином Гротом. В настоящее время в школе учатся 300 детей, она функционирует в соответствии с Федеральными государственными стандартами образования. В школе-интернате обучение по всем дисциплинам проводится с помощью учебников, специально подготовленных для учеников этой категории.

Л.Алиева посмотрела предметные кабинеты, ознакомилась с библиотекой и фонотекой, побеседовала с учениками и сфотографировалась с ними на память.

Затем Л.Алиева посетила детский дом, функционирующий в составе школы-интерната. Здесь с концертной программой, подготовленной для гостьи, выступили участники и победители музыкального фестиваля, проведенного благотворительным фондом Дианы Гурцкой «По зову сердца» для незрячих детей. Л.Алиева послушала исполнение детей, сфотографировалась с ними на память. От имени Фонда Гейдара Алиева школе-интернату были преподнесены подарки.