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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр инклюзивного развития и творчества DOST

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр инклюзивного развития и творчества DOST Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения
Социальная защита
10 ноября 2022 г. 12:42
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр инклюзивного развития и творчества DOST

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, Центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытие которого состоялось в октябре прошлого года с участием Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, является очередным проявлением активной государственной политики, проводимой в нашей стране в области обеспечения социальной поддержки лиц с инвалидностью и членов семей шехидов, других уязвимых групп, их социальной интеграции.

Центр, созданный по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, является крупнейшим инклюзивным пространством творчества и развития, впервые на Южном Кавказе охватывающим достаточно разнообразные сферы деятельности. Здесь располагаются аудитория на 121 человека, различные профессионально-творческие кабинеты и студии, библиотека, административные помещения, столовая и пр. В настоящее время в центре проходят обучение 266 бенефициаров, из них до 60 процентов – инвалиды. В центре организуются занятия по 14 направлениям (музыка, капоэйра, бадминтон, верховая езда, танцы, изобразительное искусство, гончарное дело, флористика, садоводство и ландшафтный дизайн, художественная резьба, пошив и моделирование одежды, ковроткачество, сценическое искусство, кулинария, фотография и др.). За прошедший год в центре прошло более 20 мероприятий, форумов, выставок-продаж, концертных программ и т.д.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с работой, проводимой в центре для развития талантов и способностей бенефициаров, с выставкой из поделок и ходом обучающего процесса, посмотрела спектакль "Предложение" по мотивам одноименной пьесы А.П.Чехова. В пьесе отражены проблемы общества, стремящегося казаться аристократичным. Пять из 7 главных ролей в спектакле в жанре водевиля исполняют лица с различными категориями инвалидности. Всего в постановке задействовано 23 человека.

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Версия на английском языке ФотоVice-President of Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva visits DOST Center for Inclusive Development and Creativity
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində olub

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