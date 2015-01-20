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    ​Вице-премьер: Мы против искусственного повышения цен на лекарственные препараты

    После определенных процедур, кабмин подготовит итоговый нормативный документ

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Качество всех лекарственных средств, продаваемых на территории страны должно быть высокое, мы против искусственного повышения цен на эти препараты". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер правительства Али Ахмедов, отвечая на вопрос о единой цене реализации лекарственных препаратов на территории республики. Он отметил, что Милли Меджлис внес изменения в проект закона "О лекарственных препаратах" и после определенных процедур, кабмин подготовит итоговый нормативный документ.

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