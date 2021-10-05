Ветеранов Отечественной войны обеспечили современными протезами

Продолжается процесс обеспечения высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны (гази), которым ампутировали верхние конечности.
Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев принял участие в мероприятии по обеспечению ветеранов протезами в Протезно-ортопедическом восстановительном центре. Министр встретился с группой ветеранов, которым были предоставлены протезы последнего поколения.
С. Бабаев отметил, что в постконфликтный период в реабилитационных центрах министерства были оказаны услуги 1 500 ветеранам, около 1 000 инвалидов Первой и Второй карабахских войн обеспечены более чем 9 100 реабилитационными средствами, а 850 инвалидов, большинство из которых являются ветеранами войны, обеспечены кресло-колясками с электроприводом.
По словам министра, 29 ветеранам с ампутированными верхними конечностями на днях совместно со специалистами российского представительства исландской компании Össur провели соответствующие замеры, и начался процесс их оснащения высокотехнологичными протезами.