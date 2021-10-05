Ветеранов Отечественной войны обеспечили современными протезами

Продолжается процесс обеспечения высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны (гази), которым ампутировали верхние конечности.

Продолжается процесс обеспечения высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны (гази), которым ампутировали верхние конечности.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев принял участие в мероприятии по обеспечению ветеранов протезами в Протезно-ортопедическом восстановительном центре. Министр встретился с группой ветеранов, которым были предоставлены протезы последнего поколения.

С. Бабаев отметил, что в постконфликтный период в реабилитационных центрах министерства были оказаны услуги 1 500 ветеранам, около 1 000 инвалидов Первой и Второй карабахских войн обеспечены более чем 9 100 реабилитационными средствами, а 850 инвалидов, большинство из которых являются ветеранами войны, обеспечены кресло-колясками с электроприводом.

По словам министра, 29 ветеранам с ампутированными верхними конечностями на днях совместно со специалистами российского представительства исландской компании Össur провели соответствующие замеры, и начался процесс их оснащения высокотехнологичными протезами.