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Ветеранов Отечественной войны обеспечили современными протезами

Ветеранов Отечественной войны обеспечили современными протезами Продолжается процесс обеспечения высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны (гази), которым ампутировали верхние конечности.
Социальная защита
5 октября 2021 г. 13:45
Ветеранов Отечественной войны обеспечили современными протезами

Продолжается процесс обеспечения высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны (гази), которым ампутировали верхние конечности.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев принял участие в мероприятии по обеспечению ветеранов протезами в Протезно-ортопедическом восстановительном центре. Министр встретился с группой ветеранов, которым были предоставлены протезы последнего поколения.

С. Бабаев отметил, что в постконфликтный период в реабилитационных центрах министерства были оказаны услуги 1 500 ветеранам, около 1 000 инвалидов Первой и Второй карабахских войн обеспечены более чем 9 100 реабилитационными средствами, а 850 инвалидов, большинство из которых являются ветеранами войны, обеспечены кресло-колясками с электроприводом.

По словам министра, 29 ветеранам с ампутированными верхними конечностями на днях совместно со специалистами российского представительства исландской компании Össur провели соответствующие замеры, и начался процесс их оснащения высокотехнологичными протезами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYuxarı ətrafları amputasiya olunan qazilər son nəsil protezlərlə təmin olunub

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