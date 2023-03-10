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Ветеранам войны оказано более 2,7 тыс. услуг по реабилитации

Ветеранам войны оказано более 2,7 тыс. услуг по реабилитации В послевоенный период в реабилитационных учреждениях Азербайджана ветеранам войны оказано более 2,7 тыс. услуг.
Социальная защита
10 марта 2023 г. 14:52
Ветеранам войны оказано более 2,7 тыс. услуг по реабилитации

В послевоенный период в реабилитационных учреждениях Азербайджана ветеранам войны оказано более 2,7 тыс. услуг.

Как передает командированный в Лянкяран сотрудник Report, об этом стало известно во время медиатура в Лянкяранский реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Представители СМИ ознакомились в центре с реабилитационными и социально-психологическими услугами, оказываемыми лицам с инвалидностью, в том числе инвалидам Отечественной войны.

При агентстве в Баку и регионах функционируют 14 реабилитационных учреждений и Протезно-ортопедический реабилитационный центр. В прошлом году реабилитационные услуги были оказаны 50,4 тыс. человек, а за два месяца текущего года – 10,3 тыс. человек. В 2022 году лица с инвалидностью были обеспечены 66,3 тыс. реабилитационных средств, а за последние два месяца – 12,6 тыс. реабилитационных средств.

Представителям СМИ сообщили, что в послевоенный период в реабилитационных учреждениях социально-психологические и реабилитационные услуг оказаны более 2,7 тыс. ветеранам войны. За этот период более 1,9 тыс. инвалидов войны были обеспечены 34 тыс. реабилитационных средств, 406 военнослужащих, конечности которых были ампутированы в результате ранений, полученных во время I и II карабахских войн, обеспечены 423-мя высокотехнологичными протезами последнего поколения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPostmüharibə dövründə 2700-dən çox müharibə veteranına reabilitasiya xidməti göstərilib

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