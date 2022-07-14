Ветеран Отечественной войны: Был дважды ранен, пять раз прооперирован

"С первого дня Отечественной войны 27 сентября 2020 года я участвовал в боях в качестве заместителя командира бригады №-ской воинской части. С того дня участвовал в боях за освобождение Физулинского района. В тот же день был ранен. Мне оказали первую медп

"С первого дня Отечественной войны 27 сентября 2020 года я участвовал в боях в качестве заместителя командира бригады №-ской воинской части. С того дня участвовал в боях за освобождение Физулинского района. В тот же день был ранен. Мне оказали первую медпомощь. Я продолжал участвовать в боях, несмотря на ранение".

Об этом Report рассказал ветеран Отечественной войны, полковник-лейтенант запаса Мамедов Эхтирам Эльдар оглу.

По словам ветерана, на направлении Физули бои шли 20 дней:

"Армяне создали там укрепленные заграждения, подземные бункеры, вырыли траншеи через каждые двести метров. Они очень серьезно подготовились на этих территориях. Но, несмотря на это мы разгромили врага. Враг был уничтожен уверенностью и отвагой азербайджанского солдата".

Офицер запаса сказал, что после освобождения Физулинского района участвовал в боях за освобождение Гадрута, Азыха, Тугуна:

"После освобождения этих территорий от врага начались бои на Шушинском направлении. С 6 утра 4 ноября мы вступили в бой у села Дашалты на направлении город Шуша. Там я был тяжело ранен вражеским снайпером. После ранения меня эвакуировали в госпиталь в Гадруте, где сделали первую операцию. В общей сложности меня оперировали пять раз".

Ветеран Отечественной войны отметил, что в настоящее время окружен вниманием и заботой со стороны государства:

"К счастью, мой труд достойно оценен Верховным главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым. Соответствующими распоряжениями президента я был награжден орденом "Карабах", медалями за освобождение Физули, Ходжавенда, города Шуша. В настоящее время я - офицер запаса. После Отечественной войны я четырежды встречался с Верховным главнокомандующим. В этих встречах приняла участие и первый вице-президент Мехрибан Алиева. Во время этих встреч президент и первая леди уделили нам большое внимание, интересовались нашими проблемами. Я считаю, что эти встречи - один из самых лучших моментов в моей жизни".

Э.Мамедов сообщил, что ему присвоена II степень инвалидности и государство предоставило трехкомнатную квартиру в Сумгайыте:

"Исполнительная власть города Сумгайыта всегда уделяет внимание, интересуется моими проблемами. Я выражаю благодарность нашему президенту, нашему государству за все внимание и заботу".