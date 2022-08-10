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Ветеран Отечественной войны: В январе мы переехали в новую квартиру

Ветеран Отечественной войны: В январе мы переехали в новую квартиру "Я жил на съемной квартире в Сабаильском районе города Баку. С января мы переехали в новую квартиру, предоставленную мне государством".
Социальная защита
10 августа 2022 г. 16:58
Ветеран Отечественной войны: В январе мы переехали в новую квартиру

"Я жил на съемной квартире в Сабаильском районе города Баку. С января мы переехали в новую квартиру, предоставленную мне государством".

Об этом Report сказал участник Отечественной войны, инвалид второй группы Вусал Садыхов.

Он рассказал, что в 2014 году окончил Высшую военную школу внутренних войск МВД:

"Я служил в отряде специального назначения в воинском звании капитана. Участвовал в боях за освобождение Кяльбаджара. В боях в направлении Муровдага получил тяжелое ранение. Жил в военном городке воинской части, в которой служил. После полученного ранения был уволен в запас.

Я женат, у меня двое детей. В января государство предоставило мне 3-комнатную квартиру в новостройке в поселке Ходжасан Бинагадинского района, сейчас мы в ней живем".

Садыхов поблагодарил президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за проявленное внимание к семьям шехидов и ветеранов.

Указами президента Ильхама Алиева, В.Садыхов был награжден медалями "Участник Отечественной войны", "За боевые заслуги" и "За освобождение Кяльбаджара".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazi: “Kirayədə yaşayırdıq, yanvar ayından yeni mənzilə köçmüşük”

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