Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения

Участник Отечественной войны Хикмет Гулиев, которого в числе других ветеранов обеспечили жильем в новом жилом комплексе в бакинском поселке Говсан, благодарен президенту Ильхаму Алиеву за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения.

Участник Отечественной войны Хикмет Гулиев, которого в числе других ветеранов обеспечили жильем в новом жилом комплексе в бакинском поселке Говсан, благодарен президенту Ильхаму Алиеву за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения.

В беседе с сотрудником Report Хикмет Гулиев отметил, что долгое время был вынужден жить в съемной квартире.

Х.Гулиев рассказал, что в ходе Отечественной войны принимал участие в боях на Муровском и Агдеринском направлениях, и был ранен при штурме вражеского поста.

“Распоряжением президента Ильхама Алиева я награжден медалями “За отличие в боях” и “За освобождение Кяльбаджара”, - сказал он.

Отметим, что сегодня Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

Таким образом, в послевоенный период семьи шехидов и инвалиды войны получили 5 150 квартир и частных домов, в том числе 650 в этом году.

До конца года уязвимым категориям населения планируется передать в общей сложности 1500 квартир.