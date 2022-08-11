Ветеран войны: Мы жили в общежитии в течение восьми лет, в сентябре переедем в новую квартиру

“Государство обеспечило меня трехкомнатной квартирой в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в сентябре планирую переехать туда”.
Об этом Report сообщил участник Отечественной войны, инвалид третьей группы Рустам Мамедов.
Он отметил, что в период Отечественной войны добровольно участвовал в боях за Ходжавенд, Джебраил, Физули и поселок Гадрут: "Во время одного из боев я получил черепно-мозговую травму и осколочное ранение ноги".
“Сейчас продолжаю лечение. Я нигде не работаю, получаю президентскую стипендию. Наша семья состоит из пяти человек. Восемь лет мы жили в общежитии, расположенном в Ясамальском районе. Планируем купить некоторую домашнюю мебель и переехать в новую квартиру", - сказал Р.Мамедов.
Он также выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о семьях шехидов, ветеранах войны, инвалидах: “Сейчас я получаю президентскую стипендию в размере 300 манатов, меня обеспечили жильем. Благодарю президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за созданные условия. Я доволен нашим государством".