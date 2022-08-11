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Ветеран войны: Мы жили в общежитии в течение восьми лет, в сентябре переедем в новую квартиру

Ветеран войны: Мы жили в общежитии в течение восьми лет, в сентябре переедем в новую квартиру “Государство обеспечило меня трехкомнатной квартирой в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в сентябре планирую переехать туда”.
Социальная защита
11 августа 2022 г. 13:34
Ветеран войны: Мы жили в общежитии в течение восьми лет, в сентябре переедем в новую квартиру

“Государство обеспечило меня трехкомнатной квартирой в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в сентябре планирую переехать туда”.

Об этом Report сообщил участник Отечественной войны, инвалид третьей группы Рустам Мамедов.

Он отметил, что в период Отечественной войны добровольно участвовал в боях за Ходжавенд, Джебраил, Физули и поселок Гадрут: "Во время одного из боев я получил черепно-мозговую травму и осколочное ранение ноги".

“Сейчас продолжаю лечение. Я нигде не работаю, получаю президентскую стипендию. Наша семья состоит из пяти человек. Восемь лет мы жили в общежитии, расположенном в Ясамальском районе. Планируем купить некоторую домашнюю мебель и переехать в новую квартиру", - сказал Р.Мамедов.

Он также выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о семьях шехидов, ветеранах войны, инвалидах: “Сейчас я получаю президентскую стипендию в размере 300 манатов, меня обеспечили жильем. Благодарю президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за созданные условия. Я доволен нашим государством".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazi: "8 ildir yataqxanada yaşayırdıq, sentyabrda yeni mənzilə köçəcəyik"

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