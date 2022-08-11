Ветеран войны: Мы жили в общежитии в течение восьми лет, в сентябре переедем в новую квартиру

Ветеран войны: Мы жили в общежитии в течение восьми лет, в сентябре переедем в новую квартиру

“Государство обеспечило меня трехкомнатной квартирой в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в сентябре планирую переехать туда”.

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