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Ветеран Карабахской войны: Планирую жениться и переехать в новую квартиру 

Ветеран Карабахской войны: Планирую жениться и переехать в новую квартиру  "Сейчас я прохожу реабилитацию, затем планирую жениться и переехать в новую квартиру, предоставленную государством".
Социальная защита
9 августа 2022 г. 17:00
Ветеран Карабахской войны: Планирую жениться и переехать в новую квартиру 

"Сейчас я прохожу реабилитацию, затем планирую жениться и переехать в новую квартиру, предоставленную государством".

Об этом Report заявил ветеран Отечественной войны, инвалид третьей группы Мамед Мамедов.

Он отметил, что добровольно принимал участие в Отечественной войне, которая началась 27 сентября 2020 года: "Я участвовал в боях за освобождение Физули, Гадрута, Туга и Джебраила. 21 октября получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение в боях в направлении Ходжавенда. Сейчас я чувствую высокую заботу со стороны государства".

M.Мамедов отметил, что Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяют большое внимание решению социальных вопросов и проблем инвалидов и ветеранов войны: "Мне посчастливилось стать одним из тех, кто по распоряжению президента получил жилье для инвалидов войны. Я получил однокомнатную квартиру в поселке Ходжасан Бинагадинского района города Баку".

Мамедов отметил, что еще не переехал в новую квартиру: "Пока продолжаю жить на съемной квартире в Сумгайыте. Сейчас продолжаю лечение, после реабилитации планирую жениться и переехать в новую квартиру, предоставленную государством. Я получаю президентскую пенсию по инвалидности III группы. Считаю, что сегодня ветеранам уделяется большое внимание и забота о них очевидна. За все это я выражаю благодарность нашему президенту, первому вице-президенту и нашему государству".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ qazisi: “Nişanlıyam, toy edib yeni mənzilimizə köçəcəyik"

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