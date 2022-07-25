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Ветеран: Хочу отправиться на освобожденные территории с выжившими боевыми товарищами

Ветеран: Хочу отправиться на освобожденные территории с выжившими боевыми товарищами "Отечественная война запомнилась храбростью, бесстрашием и доблестью наших солдат, сплочением нашей нации в тылу в единый кулак и оказанием невиданной поддержки армии. Мир еще долго будет помнить эту войну, солдата, взбирающегося, будучи раненым, по скала
Социальная защита
25 июля 2022 г. 17:06
Ветеран: Хочу отправиться на освобожденные территории с выжившими боевыми товарищами

"Отечественная война запомнилась храбростью, бесстрашием и доблестью наших солдат, сплочением нашей нации в тылу в единый кулак и оказанием невиданной поддержки армии. Мир еще долго будет помнить эту войну, солдата, взбирающегося, будучи раненым, по скалам и атакующего с ножом вооруженного огнестрельным оружием врага и одерживающего победу, войну, в которой беспилотники, как ястребы, летели по небу".

Об этом Report заявил ветеран Отечественной войны, старший лейтенант Мубариз Аббасов.

Он отметил, что являлся офицером запаса азербайджанской армии: “21 сентября я был вызван из Сумгайытского военного комиссариата на учения. Участвовал в боях с первого дня начала войны - на Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском направлениях. Получил травму в результате взрыва мины. Шли ожесточенные бои. Каждый день у нас были раненые, шехиды, однако мы не падали духом. Один военный, родом из Лянкярани, получил девять различных ранений, но продолжал воевать, и он выжил".

Ветеран подчеркнул, что освобожденные территории очень красивы: "Красоту деревни Туг не выразить словами. Я не был в этих краях после окончания войны. Хочу отправиться туда с моими выжившими боевыми товарищами”.

М.Аббасов родился 17 ноября 1979 года в Западном Азербайджане. У него трое детей. За мужество, проявленное в Отечественной войне, награжден медалями “За освобождение Джебраила”, “За освобождение Ходжавенда”.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə veteranı: "Azad olunan ərazilərə sağ qalan döyüş dostlarımla getmək istəyirəm"

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