Вернувшиеся в родное село Агалы жители пережили волнующие моменты

"Я настолько взволнован, что не могу передать свои чувства".

"Я настолько взволнован, что не могу передать свои чувства".

Об этом сказал карабахскому бюро Report житель села Агалы Зангиланского района Бахтияр Абдуллаев.

Он родился в этом селе в 1976 году. По его словам, после оккупации села армянами он с семьей переехал в Сумгайыт и поселился в здании школы:

"Я никогда не забуду и не позволю забыть своим детям тот день, когда наше село захватили армянские террористы. Они вошли в село как дикари. Они разрушали и ломали все, что попадалось им на пути. Они совершили зверства, каких свет не видывал. Мы были вынужденны переселиться в здание школы №3 во 2-м микрорайоне города Сумгайыт. С нетерпением ждали того дня, когда будет восстановлено село Агалы. Слава Всевышнему, что мы вернулись в родное село. Моей радости нет предела", - сказал Б.Абдуллаев.