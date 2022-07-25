Вернувшиеся в родное село Агалы жители пережили волнующие моменты

"Я настолько взволнован, что не могу передать свои чувства".
Об этом сказал карабахскому бюро
Он родился в этом селе в 1976 году. По его словам, после оккупации села армянами он с семьей переехал в Сумгайыт и поселился в здании школы:
"Я никогда не забуду и не позволю забыть своим детям тот день, когда наше село захватили армянские террористы. Они вошли в село как дикари. Они разрушали и ломали все, что попадалось им на пути. Они совершили зверства, каких свет не видывал. Мы были вынужденны переселиться в здание школы №3 во 2-м микрорайоне города Сумгайыт. С нетерпением ждали того дня, когда будет восстановлено село Агалы. Слава Всевышнему, что мы вернулись в родное село. Моей радости нет предела", - сказал Б.Абдуллаев.