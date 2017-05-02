Зампредседателя госкомитета: Вера в женщину в Азербайджане была всегда

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Вера в женщину в Азербайджане была всегда".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева.

По ее словам, сейчас количество женщин растет как в Милли Меджлисе или муниципальных органах, так и в сфере бизнеса и других областях: "Рост их числа - это показатель прогресса. Однако эти числа нас не устраивают. Потенциал женщин позволяет им принимать еще более активное участие в жизни общества".

А. Софиева заявила, что сегодня число женщин в муниципальных органах приближается к отметке в 40%. По ее словам, если раньше количество женщин в сфере бизнеса было равно 15%, то сейчас это цифра уже переходит 20-процентный рубеж.