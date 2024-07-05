Вели Гулиев: До получения разрешения на работу на освобожденных территориях важно заключить трудовой договор

Предприниматели, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях, должны оформить трудовой договор с сотрудником до получения для него разрешения на работу.

Предприниматели, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях, должны оформить трудовой договор с сотрудником до получения для него разрешения на работу.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Вели Гулиев на встрече с предпринимателями.

По его словам, многие предприниматели сначала подают заявку на разрешение, а затем официально оформляют сотрудника.

"Это создает проблемы. Разрешение на работу должно быть использовано строго по назначению. В любом случае, даже на период испытательного срока с работником заключается трудовой договор. Предприниматели могут указать испытательный срок в этом договоре или заключить краткосрочный трудовой договор. После этого работник может ознакомиться с условиями на рабочем месте. По желаю любой из сторон трудовой договор можно расторгнуть", - сказал Гулиев.