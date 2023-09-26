В жилом массиве в Сумгайыте прокладывается новый водопровод

В жилом массиве в Сумгайыте ведется прокладка нового водопровода. Как сообщает местное бюро Report, в жилом массиве Новханские сады, где проживает около 3 тыс. человек, прокладывается новая водопроводная линия.

В Сумгайыте, в жилом массиве Novxanı bağları, где проживает около 3 тыс. человек, прокладывается новая водопроводная линия.



Как сообщили местному бюро Report в ОАО "Азерсу", новая линия позволит улучшить качество воды для примерно 500 абонентов.



Кроме того, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания на улице Сахиль будут подключены к магистральной канализации.