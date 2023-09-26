В жилом массиве в Сумгайыте прокладывается новый водопровод

В Сумгайыте, в жилом массиве Novxanı bağları, где проживает около 3 тыс. человек, прокладывается новая водопроводная линия.
Как сообщили местному бюро Report в ОАО "Азерсу", новая линия позволит улучшить качество воды для примерно 500 абонентов.
Кроме того, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания на улице Сахиль будут подключены к магистральной канализации.
В жилом массиве в Сумгайыте прокладывается новый водопроводВ жилом массиве в Сумгайыте прокладывается новый водопровод В жилом массиве в Сумгайыте ведется прокладка нового водопровода. Как сообщает местное бюро Report, в жилом массиве Новханские сады, где проживает около 3 тыс. человек, прокладывается новая водопроводная линия.
Социальная защита
26 сентября 2023 г. 09:42
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В Сумгайыте, в жилом массиве Novxanı bağları, где проживает около 3 тыс. человек, прокладывается новая водопроводная линия.
Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda 3 minə yaxın sakinin yaşadığı əraziyə yeni su xətti çəkilir