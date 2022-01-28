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В закон о страховании по безработице будут внесены новые поправки

В закон о страховании по безработице будут внесены новые поправки В закон о страховании от безработицы будут внесены новые поправки.
Социальная защита
28 января 2022 г. 12:33
В закон о страховании по безработице будут внесены новые поправки

В закон о страховании от безработицы будут внесены новые поправки.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства занятости Джамаладдин Гулиев.

По его словам, выполнившим квоту работодателям будет предоставлено стопроцентное финансирование рабочих мест для создания дополнительных вакантных мест: "Работа в этом направлении уже началась, разрабатывается специальный проект. Финансирование будет осуществляться за счет средств Фонда страхования".

Зампред анонсировал ряд нововведений в этом году: "Мы готовим другие проекты в сфере активной занятости. Граждане также смогут вносить свои предложения. Изучается опыт некоторых зарубежных стран".

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