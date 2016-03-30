В закон "О социальном страховании" будут внесены поправки

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике обсудили проект поправок, предложенных в закон "О социальном страховании".

Как сообщает Report, представивший информацию о проекте председатель комитета Хады Раджабли сказал, что согласно представленному президентом в парламент проекту, во включенном в ст.14 закона "примечании" говорится, что под фразой "трудоспособные лица" во втором пункте третьей части данной статьи подразумеваются лица от 15 лет до возрастного предела, установленного ст.7 закона "О трудовых пенсиях", за исключением инвалидов I и II групп и детей с ограниченными возможностями.

Трудоспособными считаются лица в возрасте от 15 лет до возрастного предела, установленного законом "О трудовых пенсиях", за исключением детей с ограниченными возможностями и инвалидов I и II групп.

В своем выступлении Х.Раджабли заявил о необходимости возвращения к этому вопросу в будущем: "Так как сегодня в Азербайджане есть инвалиды II группы, которые имеют возможность работать. В другом законе есть статья, в которой говорится, что один из каждых 25 инвалидов должен быть трудоустроен. Поэтому, в данном вопросе возникает некоторая несовместимость.

Нужно вновь вернуться к указанному вопросу. Так как обладающим частичной трудоспособностью инвалидам II группы иногда предоставляют работу. В данном случает инвалиды I и II групп не трудоспособны. Это мы и включаем в нынешнее законодательство".

Проект поправок рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.