В январе-июне мерами активной политики занятости охвачено свыше 171,6 тыс. человек

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-июне этого года охватило мерами активной политики занятости 171,6 тыс. человек.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-июне этого года охватило мерами активной политики занятости 171,6 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Из них 46,7 тыс. человек были обеспечены работой по вакансиям, размещенным в банке вакансий из подсистемы "Труд и занятость".

6,8 тыс. человек были привлечены к программе самозанятости. После прохождения учебного курса они были обеспечены активами для создания малого бизнеса.

За последние шесть месяцев 6,1 тыс. безработных привлечено к профессиональной подготовке, 112 тыс. человек получили услуги профнаправленности.