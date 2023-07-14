В январе-июне 25,5 тыс. лиц назначена инвалидность

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения за 6 месяцев 2023 года установило инвалидность 25,5 тыс. человек.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения за 6 месяцев 2023 года установило инвалидность 25,5 тыс. человек.

В Министерстве сообщили Report, что 12,2 тыс. из них получили первоначальную инвалидность, 13,3 тыс. - повторную. Оценка инвалидности осуществляется через электронную систему на основе данных, которые медицинское учреждение вводит в электронную систему. После установления инвалидности социальные выплаты по инвалидности по электронной системе назначаются в проактивном порядке.

За последние 6 месяцев в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны реабилитационные услуги 32,1 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья и 6,1 тыс. человек были обеспечены 38,6 тыс. средствами реабилитации.