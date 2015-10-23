Азербайджан перейдет на зимнее время

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Согласно постановлению № 21 Кабинета министров "О применении летнего времени на территории Азербайджанской Республики" от 17 марта 1997 года, ежегодно в последнее воскресенье марта стрелки часов переводятся на час вперед и тем самым осуществляется переход на летнее время. Контроль по осуществлению постановления проводит Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патенту.

Как сообщили Report в Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патенту, согласно соответствующему постановлению Кабмина, 25 октября в 05:00 на территории республики часы будут переведены на час назад и, тем самым, летнее время в стране отменяется.