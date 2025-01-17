В Учреждении социальной реабилитации находятся более 70 граждан

В Приюте и учреждении социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения при Агентстве социальных услуг Азербайджана размещено более 70 граждан.

В Приюте и учреждении социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения при Агентстве социальных услуг Азербайджана размещено более 70 граждан.

Как сообщает Report, в ходе медиатура пресс-секретарь Агентства соцуслуг Мурад Гашимов заявил журналистам, что в учреждении проводится социальная реабилитация безнадзорных, брошеных и находящихся в социально опасном положении несовершеннолетних, а также лиц старше 18 лет без определенного места жительства, инвалидов по зрению и прочих.

Директор учреждения Рза Ахмедов отметил, что граждане могут обращаться к ним лично или через соцсети и соответствующие органы исполнительной власти.

"В первую очередь они проходят медицинское обследование и оценку психосоциального состояния. Мы не принимаем в учреждение лиц с алкогольной зависимостью и другими вредными привычками. Принятые в учреждение обеспечиваются социально-бытовыми, социально-правовыми услугами, а также питанием, местом проживания и одеждой. В учреждении также имеются учебные комнаты для инвалидов по зрению", - подчеркнул он.

Отметим, что в прошлом году учреждение оказало услуги 215 гражданам.