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В Учреждении социальной реабилитации находятся более 70 граждан

В Учреждении социальной реабилитации находятся более 70 граждан В Приюте и учреждении социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения при Агентстве социальных услуг Азербайджана размещено более 70 граждан.
Социальная защита
17 января 2025 г. 15:22
В Учреждении социальной реабилитации находятся более 70 граждан

В Приюте и учреждении социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения при Агентстве социальных услуг Азербайджана размещено более 70 граждан.

Как сообщает Report, в ходе медиатура пресс-секретарь Агентства соцуслуг Мурад Гашимов заявил журналистам, что в учреждении проводится социальная реабилитация безнадзорных, брошеных и находящихся в социально опасном положении несовершеннолетних, а также лиц старше 18 лет без определенного места жительства, инвалидов по зрению и прочих.

Директор учреждения Рза Ахмедов отметил, что граждане могут обращаться к ним лично или через соцсети и соответствующие органы исполнительной власти.

"В первую очередь они проходят медицинское обследование и оценку психосоциального состояния. Мы не принимаем в учреждение лиц с алкогольной зависимостью и другими вредными привычками. Принятые в учреждение обеспечиваются социально-бытовыми, социально-правовыми услугами, а также питанием, местом проживания и одеждой. В учреждении также имеются учебные комнаты для инвалидов по зрению", - подчеркнул он.

Отметим, что в прошлом году учреждение оказало услуги 215 гражданам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSosial Reabilitasiya Müəssisəsində 70-dən çox vətəndaşa xidmət göstərilir

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