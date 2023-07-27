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 В текущем году в Азербайджане 550 тыс. человек обеспечены социальными выплатами

 В текущем году в Азербайджане 550 тыс. человек обеспечены социальными выплатами В этом году социальные выплаты выросли в 3,8 раза. По сравнению с 2018 годом в этой сфере зафиксирован почти двукратный рост.
Социальная защита
27 июля 2023 г. 12:25
 В текущем году в Азербайджане 550 тыс. человек обеспечены социальными выплатами

В этом году социальные выплаты выросли в 3,8 раза. По сравнению с 2018 годом в этой сфере зафиксирован почти двукратный рост.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов сказал на брифинге по итогам деятельности за 6 месяцев.

Он отметил, что за минувший период этого года 550 тыс. человек обеспечены социальными выплатами: "В этом году число получающих социальное пособие выросло на 14 тыс., получающих пенсию – на 5 тыс., адресную государственную социальную помощь – 56 тыс. человек".

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Версия на английском языке Over half million people provided with social payments in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 550 min insan sosial ödənişlərlə təmin olunub

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