В связи с жаркой погодой работы в некоторых местах будут приостановлены

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Государственная служба трудовой инспекции (ГСТИ) при министерстве труда и социальной защиты населения сделала предупреждение всем работодателям в связи с жаркой погодой.

Об этом Report сообщили в отделе министерства по связям с общественностью.

Так, согласно трудовому кодексу, при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию проведение работ на открытом воздухе и в закрытых зданиях, комнатах и других рабочих местах, не имеющих охлаждающие сооружения, должны быть приостановлены, а работникам - предоставлены перерывы для того, чтобы охладиться. Количество и продолжительность перерывов определяются на основе совместного решения работодателя и профсоюзной организации, все перерывы должны быть включены в рабочее время и рассчитаны по месячному тарифу заработной платы.

Государственная служба трудовой инспекции (ГСТИ) при министерстве предупредила всех работодателей и потребовала выполнения требований законодательства.

Отметим, что государственный контроль за выполнением указанных требований трудового законодательства работодателями за это время будет усилен.

За невыполнение этих требований законодательства работодатели могут быть привлечены к ответственности.