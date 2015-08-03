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    В связи с жаркой погодой работы в некоторых местах будут приостановлены

    Министерство сделало предупреждение работодателям

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Государственная служба трудовой инспекции (ГСТИ) при министерстве труда и социальной защиты населения  сделала предупреждение всем работодателям в связи с жаркой погодой. 

    Об этом Report сообщили в отделе министерства по связям с общественностью.  

    Так, согласно трудовому кодексу, при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию проведение работ на открытом воздухе и в закрытых зданиях, комнатах и других рабочих местах, не имеющих охлаждающие сооружения, должны быть приостановлены, а работникам - предоставлены перерывы для того, чтобы охладиться. Количество и продолжительность перерывов определяются на основе совместного решения работодателя и профсоюзной организации, все перерывы должны быть включены в рабочее время и рассчитаны по месячному тарифу заработной платы. 

    Государственная служба трудовой инспекции (ГСТИ) при министерстве предупредила всех работодателей и потребовала выполнения требований законодательства. 

    Отметим, что государственный контроль за выполнением указанных требований трудового законодательства работодателями за это время будет усилен.

    За невыполнение этих требований законодательства работодатели могут быть привлечены к ответственности.

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