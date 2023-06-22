В связи с праздником пособия, пенсии и социальная помощь в этом месяце были выплачены досрочно

В связи с праздником пособия, пенсии и социальная помощь в этом месяце были выплачены досрочно

В связи с празднованием Гурбан байрама пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за июнь в полном объеме выплачены раньше установленного срока.

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В связи с празднованием Гурбан байрама пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за июнь в полном объеме выплачены раньше установленного срока. Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Было отмечено, что ранее, 9 июня, по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, а 14 июня - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были выплачены пенсии за июнь. Таким образом, за этот месяц были выплачены все пенсии, пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь. Подпишитесь на наш Telegram канал