В связи с праздником пособия, пенсии и социальная помощь в этом месяце были выплачены досрочно

В связи с празднованием Гурбан байрама пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за июнь в полном объеме выплачены раньше установленного срока.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Было отмечено, что ранее, 9 июня, по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, а 14 июня - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были выплачены пенсии за июнь.
Таким образом, за этот месяц были выплачены все пенсии, пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь.