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В связи с праздником пособия, пенсии и социальная помощь в этом месяце были выплачены досрочно

В связи с праздником пособия, пенсии и социальная помощь в этом месяце были выплачены досрочно В связи с празднованием Гурбан байрама пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за июнь в полном объеме выплачены раньше установленного срока.
Социальная защита
22 июня 2023 г. 19:58
В связи с праздником пособия, пенсии и социальная помощь в этом месяце были выплачены досрочно

В связи с празднованием Гурбан байрама пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за июнь в полном объеме выплачены раньше установленного срока.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что ранее, 9 июня, по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, а 14 июня - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были выплачены пенсии за июнь.

Таким образом, за этот месяц были выплачены все пенсии, пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь.

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Версия на азербайджанском языке Bayramla əlaqədar bu ayın müavinət, təqaüd və sosial yardımları vaxtından əvvəl ödənilib

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