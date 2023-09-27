В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны

В Сумгайыте минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

В Сумгайыте минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в памятном мероприятии на Аллее шехидов приняли участие глава исполнительной власти Закир Фараджов, сотрудники правоохранительных органов, коллективы действующих в городе ведомств и предприятий, семьи шехидов, ветераны и представители общественности.

В 12:00 память шехидов была почтена минутой молчания.

Собравшиеся возложили цветы к могилам шехидов.

Отметим, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.