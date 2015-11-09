Азербайджан занимает 87 место ​в списке самых здоровых стран

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В списке самых здоровых стран Азербайджан занимает 87 место среди 145 государств.

Как сообщает Report, об этом отмечается в результатах исследований "Bloomberg", проведенных на основе информации ООН.

В списке Грузия разместилась на 71, Армения - 79, Таджикистан - 84, Узбекистан - 85, Беларусь - 91, Россия - 97, Украина - 99, Кыргызстан - 101 и Туркменистан - 104 месте.

Во время исследований была проанализирована информация последних 5 лет.

Во внимание в первую очередь брали такие факторы, как продолжительность жизни, детская смертность, процент смертности по трем возрастным группам (минимальный 14 лет, с 15-ти до 64-х лет, старше 65-ти лет) и др.

Факторы риска были расценены по следующим показателям: процентный показатель курящих старше 15-ти лет, объем принимаемого на душу населения спиртного, количество физически неактивных граждан, уровень холестерина, артериальное давление, статистика ВИЧ-инфицированных и пр.

На самой высокой ступени рейтинга обосновались сингапурцы. Уровень здоровья здесь расценивается 89,45 процентами.

В первую десятку вошли Италия, Австрия, Швейцария, Япония, Израиль, Испания, Голландия, Швеция и Германия.

На последнем месте - страны Африки.