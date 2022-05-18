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В Совет по медиации в прошлом году поступило 11 912 обращений в связи с семейными вопросами

В Совет по медиации в прошлом году поступило 11 912 обращений в связи с семейными вопросами В Совет по медиации в прошлом году поступило 11 912 обращений в связи с семейными вопросами.
Социальная защита
18 мая 2022 г. 12:50
В Совет по медиации в прошлом году поступило 11 912 обращений в связи с семейными вопросами

В Совет по медиации в прошлом году поступило 11 912 обращений в связи с семейными вопросами.

Как передает Report, об этом председатель правления Совета по медиации Надир Адилов сказал во время выступления на конференции под названием "Стратегия развития азербайджанской модели семьи".

Он отметил, что 752 из споров в прошлом году завершились мировым соглашением: "В Совете по медиации из зарегистрированных 286 медиаторов 60- женщины. Из женщин получаются более успешные медиаторы. В целом 59 медиаторам сделано предупреждение за недочеты. Деятельность 7 медиаторов приостановлена на 6 месяцев".

Н.Адилов подчеркнул, что за пять месяцев этого года в медиацию поступило 11 005 обращений по семейным вопросам: "По сравнению с прошлым годом показатели выросли. Из них 395 завершились мировым соглашением".

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Версия на азербайджанском языке Mediasiya Şurasına ailə məsələləri ilə bağlı daxil olan müraciətlərin sayı açıqlanıb

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