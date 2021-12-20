В Совет по медиации поступило свыше 12 тыс. обращений

11:03 На сегодняшний день в Совет по медиации поступило 12 585 обращений.

На сегодняшний день в Совет по медиации поступило 12 585 обращений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Совета по медиации Надир Адилов.

Он отметил, что 9 550 обращений были переданы на рассмотрение медиаторам: "3 033 обращения были возвращены из-за неправильного оформления документов, сейчас идет работа по их обработке. Из поступивших обращений 8 515 - вопросы, касающиеся семейных споров, 740 - коммерческие вопросы. Кроме того, рассмотрено 297 обращений по вопросам трудовых споров".

"Для медиаторов регулярно проводятся тренинги, что, в свою очередь, приводит к снижению нагрузки на суды", - подчеркнул Н.Адилов.

Медиация - это официальный процесс, осуществляемый при посредстве третьего незаинтересованного лица, который проводит переговоры между конфликтующими сторонами, помогает им во взаимном обсуждении своих позиций найти здоровое решение для разрешения возникшего спора.