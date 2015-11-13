​В SOCAR количество освобожденных от работы сотрудников составило меньше 1 000

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) количество освобожденных от работы сотрудников, исключая вышедших на пенсию, составляет меньше 1 000 человек. Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и технологиям Халик Мамедов в ходе своего выступления на проходящем в Баку форуме HR Forum Baku 2015.

По словам Х.Мамедова, во время сокращения количества работников SOCAR с 73 до 52 тыс. неразмещенным осталось малое количество людей: "Сюда не входят пенсионеры. Мы пригласили международную аудиторскую компанию, которая провела аудит и проконсультировала по вопросу формирования штата в соответствии с объемами работы. Мы впервые внедрили метод по выплате освобожденным от работы сотрудникам компенсаций в 5-кратном размере заработной платы. Это не предусмотрено законом, однако мы организовали это на основе принятого совместно с профсоюзом решения".

"В других случаях мы в течение года выплачивали до 50% заработной платы и создали возможность обучения новой специальности в Образовательно-учебном центре. Если они получат специализацию по вновь созданным вакансиям, то могут принять участие в конкурсах на вакантные места в других учреждениях SOCAR", - отметил представитель компании.

По его словам, таким образом трудоустроено уже 298 человек.